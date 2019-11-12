Жоау Мариу не поможет "Локомотиву" в нынешнем году

Московский "Локомотив" потерял одного из лидеров команды. Полузащитник Жоау Мариу сломал палец на ноге и выбыл из строя на два месяца.

Португальскому легионеру не понадобится хирургическое вмешательство. Однако Жоау Мариу не сможет выступить в оставшихся матчах осенней части чемпионата России и встречах Лиги чемпионов. Также чемпион Европы пропустит два отборочных матча чемпионата Европы.

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк, получивший сотрясение мозгла в матче с "Краснодаром", прошел медицинское обследование. Серьезных проблем не выявлено, и в ближайшее время Гжегож приступит к тренировкам в составе сорной Польши, сообщает РИА Новости. Пока неизвестно, сможет ли помочь полякам еще один футболист "Локомотива" Мацей Рыбус. Полузащитнику, повредившему мышцы задней поверхности бедра, предстоит пройти медицинское обследование.