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12 ноября 201921:08 Елена Ерофеева

Страсти по земле: Зеленский обещает референдум, оппозиция ему не верит

Страсти по земле: Зеленский обещает референдум, оппозиция ему не верит

Верховную раду Украины сегодня взяли в кольцо колонны тракторов и толпа националистов. Депутаты кидаются друг в друга землей, вопрос о продаже которой, похоже, окончательно раскалывает страну. В управлении иностранцев уже больше 8 миллионов гектаров украинского чернозема. А с принятием закона, как того требуют западные банкиры, украинские крестьяне рискуют лишиться последних наделов. Но прежние обещания Зеленского уже не оставляют ему возможностей для маневра.

На Украине — крестьянский бунт. Тракторы идут на Киев. Блокируя движение, они требуют заблокировать законопроект о продаже украинской земли.

"Мы понимаем, что сюда зайдет иностранный капитал. Людей сегодня оболванивают в очередной раз", — считает Василий Невмивака, участник акции протеста.

Открыть рынок земли — это требование Международного валютного фонда. И Зеленский его обязан выполнить, чтобы получить миллиард-другой. Президент пытался объясниться: с народом посоветуются. Но после того, как закон примут в первом чтении.

"Иностранцы и компании, в которых среди учредителей есть иностранцы, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме", — пообещал Владимир Зеленский, президент страны.

Пока, утверждает Зеленский, речь идет о продаже земли украинцам. Но даже сами украинцы понимают, что это ширма.

"Около двух миллионов гектаров сегодня находятся в аренде иностранных компаний, которые ведут свое производство на сельскохозяйственных землях", — заявил Виктор Медведчук, депутат Верховной рады, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Законопроект должны были рассмотреть сегодня на заседании Верховной Рады. И хотя с повестки сняли, обсуждали очень эмоционально. Тимошенко напомнила о голодающих детях Африки и предрекала голод Украине.

"Мы лишим, если не дай бог это случится, стратегического ресурса все будущие поколения Украины!" – считает Юлия Тимошенко, лидер парламентской фракции "Батькивщина".

Рабинович готов был даже спеть "Вставай страна огромная". Голосовать за земельные законы "Оппозиционная платформа — За жизнь" категорически отказалась.

"Всем представителям МВФ, Сороса и другим, чьи загребущие руки тянутся к земле Украины, я хочу сказать: вы просчитались, господа, не выйдет! Хрен вам, а не земля Украины! Запомнили?! Кто не понимает по-русски, переведу — хрен вам, а не лысый дядька!" – заявил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Но страна и так уже встала. Под стенами Рады майдан и антимайдан. Два лагеря, две сцены. Одни — за отмену моратория, другие — против. Но стоя под знаменами, люди сами не понимают, зачем пришли.

"Поддерживаю за мораторий. — За мораторий? — Да. — А это же акция "за отмену моратория"? — Ну, значит, за отмену", — говорит мужчина.

Земельный протест пытаются возглавить националисты.

"Мы должны на них давить. Узнаете на улице депутатов, хватайте за лацканы плащей, говорите про то, что не дай Господь они будут голосовать за продаже украинской земли", — распорядился Олег Тягнибок, председатель партии ""Свобода".

Народный депутат Гончаренко с полей обратился к Зеленскому: "Люди за это бросят горсть земли на гроб с твоим политическим трупом!"

Пока на улицах и в Раде идет борьба за украинские земли, в Интернете обсуждают... грудь президента Зеленского: вот он в июле на пляже в Одессе с небритой грудью, а спустя четыре месяца в спортзале — уже с гладко выбритой.

Зеленский демонстративно играет мускулами. Выставить украинскую землю на продажу он обещал Западу и никакие протесты его не остановят.

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