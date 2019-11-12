Израиль сделал выбор: "Величайшего хакера Всея Руси" экстрадировали в США

Экстрадиция в США Алексея Буркова вызывает сомнения в способности властей Израиля обеспечить безопасность и права российских граждан, которые посещают эту страну. Так российские дипломаты отреагировали на выдачу программиста из Петербурга американским властям. В Штатах Буркова подозревают в махинациях с банковскими картами. Его экстрадиции на Родину в течение четырех лет добивалась и Москва, однако израильский Минюст принял решение в пользу США.

Когда Алексея Буркова в последний раз привели в зал заседаний Верховного суда, конвоиры из США уже неделю находились в Израиле. Итог процесса, затянувшегося почти на четыре года, был практически предрешен, но россиянин все еще надеялся на благоприятный исход.

- На что вы надеетесь?

"Вернуться в Россию", — пояснил Алексей Бурков.

Эта история началась в декабре 2015 года, когда 25-летний россиянин, отдыхавший в Израиле со своей подругой, попытался вылететь домой, в Петербург. Оказалось, что за десять дней, пока Алексей Бурков наслаждался солнечной погодой на пляжах Тель-Авива, Интерпол по запросу американских властей успел выписать ордер на арест россиянина.

В США его обвиняли в преступлениях в компьютерной сфере. Материалы закрытого по просьбе американской стороны дела рассматривались Окружным иерусалимским судом. Россиянина привозили на заседания в наручниках. Он жаловался на то, что страдает от хронического заболевания, что жесткие условия содержания не соответствуют тяжести предъявляемых ему обвинений.

"Нас тревожит его состояние, потому что он болен хроническим заболеванием. И ему не оказывается необходимая медицинская помощь должным образом", — подчеркивает сестра Алексея Наталья Буркова.

Спустя некоторое время запрос на экстрадицию Алексея Буркова прислали уже российские правоохранительные органы. Адвокат россиянина рассчитывал, что юридическая коллизия разрешится в пользу этапирования подзащитного на Родину.

"Преступление было совершено на территории Российской Федерации. Пострадали не только американские граждане, но и россияне тоже. Поэтому решение не может быть правильным", — комментирует решение Окружного суда Иерусалима адвокат россиянина Михаил Ирони.

"Никакой он не Величайший хакер Всея Руси, который работал на какие-то там спецслужбы, — характеризует своего друга Дмитрий Емельянов. – Ничего такого в жизни никогда не было!"

Российские дипломаты до последнего дня поддерживавшие и следившие за судьбой соотечественника, назвали этот шаг не дружественным.

"Это совершенно недружественный шаг со стороны израильских властей. И, к сожалению, оно идет в русле долгосрочной политики Соединенных Штатов Америки по распространению юрисдикции этой страны на весь мир", — заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Обычно неспешный Верховный суд Израиля на этот раз рассмотрел ходатайство россиянина с удивительной для него скоростью. Вердикт был предсказуем: Буркова экстрадируют в США. В камеру за россиянином пришли ночью, стремясь не привлекать внимание прессы. Буркова передали представителям американского Минюста, этапировали в аэропорт Бен-Гуриона и сразу посадили на рейс, вылетавший в США.