Рижское "Динамо" на домашнем льду уступило "Салавату Юлаеву"

Матчем в столице Латвии Риге между местным "Динамо" и уфимским "Салаватом Юлаевым" завершился первый после перерыва тур регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперники завершили основное время вничью (1:1), а в овертайме гости вырвали победу – 2:1.

Матч показал, что защитные порядки рижан и уфимцев играют гораздо более организованно, чем линия атаки. Первй период голов не принес, а во втором соперники обменялись ударами: на шайбу Кугрышева хозяева ответили точным броском Алишаускаса. Но большего соперникам добиться не удалось и все решилось в дополнительной 5-минутке: Каледов принес юлаевцам победу.