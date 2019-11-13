"Его ждет тяжелая жизнь": россиянину Буркову грозит 30 лет тюрьмы в США

Суд в США оставил россиянина Алексея Буркова под стражей. Вопрос об аресте будет решаться в пятницу. Его обвиняют в махинациях с кредитными картами. Россиянину грозит до 30 лет тюрьмы. Бурков был арестован еще в 2015 году в Израиле и экстрадирован в США, несмотря на то, что выдать его требовала и Россия.

"У Алексея сейчас будет очень тяжелая жизнь, — рассказал его израильский адвокат Михаил Ирони. — Он находится в стране, где он не знает ни языка, ни законов. Нет семьи, которая поддерживает его, нет адвоката, который находится рядом с ним. И обвинения на самом деле очень тяжкие. Я очень надеюсь, что у него все-таки будет честный суд. Мне трудно в это поверить".