Проблемы с каршеринг-сервисом: куда звонить и кому жаловаться

В Москве сейчас 23 тысячи машин каршеринга. По данным мэрии, по этому показателю российская столица заняла первое место в мире, всего за полгода обогнав прежнего лидера – Токио. При этом и проблем возникает немало. Неудачным опытом общения с каршеринг-сервисом теперь можно поделиться со специалистами Роспотребнадзора. Там запустили специальную горячую линию.

Они пробивают ограждения. На них без поворотника выезжают в крайний ряд. Из них выходят практически на ходу. Подрезают – это кажется самым безобидным и привычным. Полет фантазии на тему, что может произойти на дороге, когда там появляется автомобиль каршеринга – не ограничен. Кстати и полет – тоже явление уже не редкое.

Немало хлопот эти машины регулярно доставляют и сторонним участникам движения, и самим пользователям. Открытые люки бензобака, снятые с мостов колеса, ошибки системы и, как следствие, — утеря личных вещей. "Была машина в аренде. Ночью, пока я спал, мне аренду сняли, заметил я это только рано утром, — рассказывает один из пользователей каршеринга, Максим Негреба. — Внутри остались вещи… которых потом внутри не обнаружилось. Машину сняли с карты, внутрь, по словам поддержки, залазили только обслуживающие техники. Как правильно поступить?"

С вопросами "куда бежать", "что делать" и "кому жаловаться" пользователи каршеринга с неудачным опытом чаще всего направляют таким же горе-клиентам. В соцсетях вопросы проблемы широко обсуждают, но дальше сомнительных ответов без аргументов заходит редко.

Горячая линия Роспотребнадзора была запущена из-за огромного спроса на советы от специалистов. Работники колцентров, что называется, без посредников консультируют и дают проверенную информацию по возможным действиям в случае ДТП, нештатных ситуаций или сбоя системы. Но консультация – лишь часть работы операторов. Запросы при необходимости передаются в региональные органы Роспотребнадзора.

"Линия стала регулярной с прошлого года, — рассказывает Андрей Пучковский, заместитель начальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора. — Все больше вопросов по такси и по каршерингу. Это порождает новые риски и новые вопросы".

Но решить частные вопросы – это лишь часть большого процесса по наведению порядка в сфере предоставления автомобилей напрокат. Снижать число несчастных случаев на дорогах с участием каршеринга – тех, где на первый план выходит человеческий фактор, — на законодательном уровне уже готовы. "На законодательном уровне необходимо определить понятие "каршеринг" и прописать нормы, — говорит заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству​ Владимир Афонский. — Каршерингом сейчас могут пользоваться те, кто не имеет прав. Поэтому нужно объединить базы МВД, медицинские, чтобы эта информация была. И это обеспечит безопасность".

Вот и статистика ДТП с участием каршеринговых машин остается неутешительной – за текущий год зафиксированы уже более 200 аварий по всей России. Более десятка погибших. И в большинстве случаев виноватыми оказываются именно водители прокатных автомобилей.