Мини-футбол. Команда КПРФ взяла реванш у "Динамо-Самары"

В подмосковном Климовске прошел второй перенесенный мачт 4-го тура российского чемпионата по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге. Футзалисты КПРФ принимали соперников из "Динамо-Самары" и выиграли со счетом 4:1. Днем ранее "коммунисты" уступили волжанам – 3:4.

Второй матч начался без разведки, сообщает официальный сайт МФК КПРФ. Хозяева сразу оформили свое преимущество и открыли счет на 4-й минуте: это сделал Ниязов. Динамовцы выбрали правильную тактику — они ушли в оборону и не раскрывались. До перерыва счет не изменился, хотя хозяева дважды тревожили каркас ворот гостей.

Во втором тайме "коммунисты" продолжили терзать оборону гостей и на 31-й минуте Ниязов оформил дубль после ошибки голкипера "Динамо". Еще через 10 минут Асадов на классе обыграл двух соперников — 3:0. Вскоре волжанин Лялин записал в свой пассив автогол. До конца игры оставалось гости все-таки "размочили" счет, отличился Гуляйкин.