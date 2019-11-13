Итальянская Венеция ушла под воду. В городе сильное наводнение. Уровень воды критический — 127 сантиметров. Под водой оказались две трети площади Святого Марка, подтоплен одноименный собор. Передвигаться по городу можно или в высоких сапогах, или по специальным настилам.

Сезон так называемой "высокой воды" в Венеции связан с повышением уровня моря из-за дождей. Через два года обещают установить систему защитных барьеров, передает телеканал "Россия 24".