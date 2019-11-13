В Вологодской области эвакуированные из-за паводка жители вернулись в свои дома

В Вологодской области вернулись в свои дома жители, эвакуированные из-за паводка. Это около 50 человек из пяти населенных пунктов.

В дома уже вернули электричество и газ, из затопленных подвалов откачивают воду, сообщает телеканал "Россия 24".

Ремонтники восстанавливают размытые дороги и мосты. Специальная комиссия приступила к оценке ущерба. Его компенсируют из регионального бюджета.