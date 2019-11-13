Лайнер Saudi Arabian Airlines экстренно приземлился в Канаде ради спасения двухлетнего малыша

Лайнер саудовского авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines совершил экстренную посадку в городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада) для оказания срочной медицинской помощи двухлетнему ребенку. Об этом сообщает телеканал СТV.

Как уточняется, после штатного приземления к самолету Boeing 777-300 прибыли машины скорой помощи, чтобы госпитализировать ребенка, но спасти его не удалось. В настоящее время правоохранители выясняют причины смерти малыша.

Авиалайнер следовал в Вашингтон из города Джидда. Сейчас он уже вылетел в столицу США, передает ТАСС.