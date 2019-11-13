Доминик Тим стал первым полуфиналистом Итогового турнира АТР

На Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в столице Великобритании, определился первый участник полуфинала. Им стал австриец Доминик Тим, который после победы над швейцарцем Роджером Федерером обыграл серба Новака Джоковича.

Матч получился весьма напряженным и завершился в трех сетах, в двух из которых пришлось играть тай-брейк. Перовая партия осталась за Джоковичем (7:6), но две следующие выиграл Тим – 6:3, 7:6. Австриец одержал в группе Бьорна Борга две победы и досрочно вышел в полуфинал.

Если он и проиграет в заключительном матче итальянцу Маттео Берреттини, тот не сможет обойти Тима, так как проиграл и Джоковичу, и Федереру. А вот две бывшие первые ракетки мира в очном поединке определя, кто составит компанию Тиму в полуфинале.