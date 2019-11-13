"Элитный киберпреступник" Бурков может получить 80 лет тюрьмы

В американском минюсте сообщили, что россиянин Алексей Бурков, экстрадированный в США по обвинению в хакерстве, своими мошенническими действиями нанес ущерб в 20 миллионов долларов. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Сообщается, что россиянин был руководителем сайта Cardplanet, продававшего украденные номера дебетовых и кредитных карт. Многие из них принадлежали гражданам США, передает РИА Новости. По данным обвинения, Бурков продал 150 тысяч номеров карт по цене от 2,6 до 60 долларов. Кроме того, прямо на его сайте покупатель мог проверить номер и получить возмещение, если тот оказывался недействительным.

Буркова обвиняют в создании еще одного сайта – "Клуба элитных киберпреступников". Попасть в этот клуб можно было только по приглашениям, за членство полагалось платить 5 тысяч долларов. Теперь Бурков должен передать права на доменное имя и уплатить компенсацию в 21,4 миллиона долларов.

В 2015 году россиянин, обвиняемый в компьютерном мошенничестве, был арестован в аэропорту Тель-Авива. Его экстрадицию запросили и Россия, и США. Решение было принято в пользу Вашингтона.