Ученые ДВФУ нашли новые химические соединения для борьбы с раком

В Дальневосточном федеральном университете разработан новый метод синтеза производных особого пигмента морской губки – фаскаплизина. Химики изучили полученные соединения и выяснили, что они способствуют гибели клеток рака кожи, простаты и прямой кишки.

Кроме того, новое вещество воздействует на синегнойную палочку – бактерию, которая устойчива ко многим антибиотикам, передает РИА Новости.

Фаскаплизин известен как средство для борьбы с раком уже давно – он был впервые получен в 1988 году. Однако область его применения ограничена, так как вместе со злокачественными он убивает и здоровые клетки. Вновь полученные химиками соединения не будут негативно влиять на незатронутые опухолью ткани. Их можно использовать для лечения некоторых видов рака.

Доцент кафедры органической химии Школы естественных наук ДВФУ Максим Жидков уточняет: говорить о том, что найдено новое лекарство, рано. Сначала химики синтезируют новую серию производных фаскаплизина, затем начнут испытания на мышах.