Пассажиру, чьего кота не пускали в самолет, посоветовали обратиться в прокуратуру

Пассажиру компании "Аэрофлот", чьего кота не хотели пускать в салон самолета из-за перевеса, посоветовали обратиться в прокуратуру Москвы для проверки соблюдения своих прав. Именно московская прокуратура ведет надзор за авиаперевозчиком.

Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал на своей странице в социальной сети Facebook, что авиаперевозчик потребовал сдать его питомца – кота Виктора – в багаж в связи с тем, что вес кота превышал установленные нормы. Кота не разрешили взять в салон самолета даже за дополнительную плату. Тогда Михаил схитрил: во время досмотра он показал другое животное, после чего получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это перевозчик исключил Галина из программы лояльности, пообещав аннулировать все накопленные мили и закрыть счет участника, напоминает РИА Новости.

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры объяснил, что пассажир может обратиться в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, осуществляющую надзор за деятельностью "Аэрофлота", для проведения проверки по факту нарушения прав.

Скандал с подменой кота и аннулированием миль вызвал широкий общественный резонанс. На странице Михаила Галина в Facebook опубликовано множество сообщений, в которых пользователи поддерживают владельца кота и его питомца. Кто-то предлагает Михаилу свои накопленные в "Аэрофлоте" мили, кто-то – бесплатные поездки в такси.

Ранее представители "Аэрофлота" заявили: по результатам проверки пассажир допустил "грубые нарушения правил перевозки багажа", а именно: не сдал животное весом более 8 килограммов для перевозки в багаж, вынимал животное из контейнера на борту.