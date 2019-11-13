В Бразилии стартует саммит БРИКС

Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. На этот раз саммит "пятерки" соберется в Бразилии.

Основная тема саммита — "Экономический рост в интересах инновационного будущего". В программе — два пленарных заседания, встреча с Деловым советом БРИКС и руководством нового Банка развития, передает телеканал "Россия 24".

В работе саммита примет участие Владимир Путин. По информации пресс-службы Кремля, президент проведет также двусторонние переговоры. На 13 ноября запланирована встреча Путина с премьером Индии Нарендрой Моди и главой Китая Си Цзиньпином, а завтра он пообщается с бразильским коллегой Жаиром Болсонару.