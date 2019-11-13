Названы три главные ошибки Зеленского

Дмитрий Спивак, руководитель платформы "Национальная стратегия развития", назвал три главные ошибки президента Украины Владимира Зеленского. Это три невыполненных обещания: президент не начал сажать в тюрьмы коррупционеров, не воплотил принцип "закон один для всех", а также не добился возвращения украинцев из эмиграции.

Политик считает, что невыполнение обещаний может привести к роспуску парламента и изгнанию правительства из страны, передает РИА Новости. Он предупреждает, что изгнание может произойти уже в феврале, а досрочные выборы, по его предположениям, состоятся осенью 2020 года или весной 2021 года.