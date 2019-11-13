Премьер-министр Палестины попросил ООН о помощи

Премьер-министр Палестины обратился за помощью к Организации Объединенных Наций. Он просит обеспечить защиту палестинских жителей и призывает Израиль прекратить обстрел сектора Газа.

Накануне произошло сильнейшее за последние месяцы обострение палестино-израильского конфликта, напоминает телеканал "Россия 24". Началось оно после того, как израильские военные ликвидировали командира группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ). По их данным, командир готовил крупный теракт.

Палестинцы выпустили более 200 ракет, на что Израиль ответил авиаударами. Сообщается, что с палестинской стороны 10 человек погибли, 45 получили ранения.