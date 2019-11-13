Дуров намерен побороться за свою криптовалюту Gram

В компании Telegram намерены оспорить запрет крипловалюты Gram комиссией США по ценным бумагам и рынкам. Основатель мессенджера Павел Дуров подал ответный иск 12 ноября. В заявлении он утверждает, что их будущий продукт — не ценная бумага, а валюта, которая под законы о ценных бумагах не попадает.

Ранее в США подали иск к Telegram за то, что компания привлекла более полутора миллиардов долларов к проведению ICO — то есть выпуска криптовалюты для оплаты услуг площадки в будущем — и не зарегистрировала ее размещение, напоминает телеканал "Россия 24". Cуд в октябре отложил разбирательство по иску до февраля, но оставил в силе временный запрет Telegram на запуск Gram и блокчейн-платформы TON, чего и добивался американский биржевой регулятор.