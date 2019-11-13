В Прибайкалье полиция перекрыла канал незаконной продажи омуля

В Иркутской области предотвратили незаконную продажу байкальского омуля.

На автодороге Хужир — Иркутск полицейские остановили автомобиль с полным багажником рыбы. Специалисты провели экспертизу и установили, что водитель перевозил замороженного омуля.

Рыбу могли добыть на территории Прибайкальского национального парка. Уже два года вылов омуля в Байкале запрещен, напоминает телеканал "Россия 24".

Подозреваемых задержали. Против них возбудили уголовное дело.