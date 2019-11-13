В Лондоне охранник магазина поймал школьниц на краже и изнасиловал их

Скандал в Лондоне: охранник магазина одежды поймал школьниц на краже и устроил самосуд, изнасиловав их.

Потерпевших четверо, передает телеканал "Россия 24". Как они рассказали, мужчина отвел их в кладовку. Там начал угрожать, что вызовет полицию и что школьницам грозит тюремный срок. Принять денежную компенсацию охранник отказался.

В преступлении его заподозрили коллеги, когда он попросил удалить запись с камер наблюдения, на которой видно, как девочки крадут вещи. Приговор охраннику вынесут на следующей неделе. Следствие подозревает, что он и ранее занимался растлением подростков.