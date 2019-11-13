Экстрадиция Буркова: посольство РФ в США направило ноту протеста в госдеп

Российское посольство в Вашингтоне направило в госдеп ноту протеста после экстрадиции в США кибермошенника Алексея Буркова. Ранее американский минюст заявил, что ущерб от хакерской деятельности россиянина составляет 20 миллионов долларов и что Буркову грозит до 80 лет тюрьмы, передает телеканал "Россия 24".

Россиянина обвиняют в махинациях с кредитными картами. Его арестовали еще в 2015 году в Израиле, а накануне экстрадировали в США, хотя выдать его требовала и Россия. Вопрос об аресте Алексея Буркова будут решать 15 ноября.