Вопрос о лишении Соколова ордена Почетного легиона может решить только Макрон

В Петербурге продолжается следствие по делу о страшном убийстве аспирантки госуниверситета. Подозреваемого — историка Олега Соколова — скоро проверят психиатры. Об этом сообщил его адвокат. Из вуза бывшего преподавателя уволили. Что касается ордена Почетного легиона, которым за работу над реконструкциями по истории Франции был награжден ученый, то решение об отзыве награды может принять только президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

О трагедии стало известно утром 9 ноября, когда из Мойки выловили портфель с отрубленными женскими руками. Затем нашли и предполагаемого преступника. На суде, который назначил Соколову меру пресечения, он признался, что девушку застрелил, а затем пытался избавиться от тела по частям. Мотивом послужила ссора с жертвой. Это подтверждают соседи арестованного, передает телеканал "Россия 24".