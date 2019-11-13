Чемпионат НХЛ. Панарин и "Рейнджерс" выиграли у "Питтсбурга" Малкина

Матчем в Нью-Йорке между местными "Рейнджерс" и гостями из "Питтсбург Пингвинз" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Команда Артемия Панарина выиграла у клуба Евгения Малкина с минимальным счетом 3:2. Оба российских легионера отметились голевыми пасами.

"Рейнджеры" повели в счете 2:0 после первого периода. Счет открыл Какко, а затем Фокс с передачи Панарина удвоил результат. Однако во второй 20-минутке гости сумели отыграться. Сначала Шульц использовал точный пас Малкина, а затем отличился Макканн. В основное время голов больше не случилось, а в овертайме победу "Нь-Йорку" принес Какко.