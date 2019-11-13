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13 ноября 201907:10

"Флорида" Дадонова и Бобровского перевернула почти проигранную игру против "Бостона"

nhl.com

В чемпионате Национальной хоккейной лиги сыгран еще один матч и в нем хозяева площадки из "Бостона Брюинз" не сумели удержать победу над "Флоридой Пантерз", ведя по ходу встречи со счетом 4:0. При этом соперники сумели сравнять счет за 2 минуты до конца основного времени и победили в серии буллитов – 5:4.

Довольно скучный первый период (0:0) сменился голевой феерией во втором и "Брюинз" за 9 минут с 31-й по 39-ю забили четыре гола: отличились Пастрняк, Нордстрем, Бьорк и Хара. В этот момент никто и подумать не мог, что "пантеры" спасутся.

Но команда россиянина Евгения Дадонова в третьей 20-минутке взялась за дело весьма обстоятельно. К 45-й минуте голы Экблада и Ватрано возродили интригу, затем Хоффман сократил отставание до минимума, а Йэндл на 58-й минуте перевел игру в овертайм. В дальнейшем сказалось психологическое преимущество спасшихся от поражения гостей и они выиграли в серии буллитов, в которой отлично проявил себя российский голкипер гостей Сергей Бобровский.

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