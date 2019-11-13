Илья Ковальчук может быть выведен из состава "Лос-Анджелес Кингз"

Ветеран российского хоккея Илья Ковальчук продолжает собирать негативную статистику в матчах Национальной хоккейной лиги за "Лос-Анджелес Кингз". С начала сезона он набрал всего 9 очков (3 гола и 6 пасов), а в последних девяти играх отметился только двумя передачами. Россиянина могут вывести из состава.

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com. По словам инсайдера Эллиотта Фридмана, Илья может тренироваться вместе с командой, но играть он не будет.

При этом речь о выкупе контракта пока не идёт, да и особого смысла в выкупе для "Лос-Анджелеса" нет, поскольку для договоров, заключённых с хоккеистами в возрасте 35 лет и старше, полностью учитываются под потолком зарплат даже при такой мере.

С другой стороны, считают эксперты, отправить Ковальчука в фарм-клуб было бы глупо, к тому же этому препятствует запретительный пункт в контракте. Обменять же возрастного хоккеиста с окладом более 6 млн долларов за сезон, — задача трудная.