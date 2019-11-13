Хаби Алонсо может возглавить "Баварию"

Число кандидатов на пост главного тренера мюнхенской "Баварии" пополнил бывший полузащитник чемпионов Германии Хаби Алонсо. В настоящее время 37-летний Алонсо работает с резервистами испанского "Реал Сосьедад".

"Бавария" пытается договориться с тренером "Аякса" Эриком тен Хагом, но тот пока не готов покинуть чемпионов Голландии. Если тен Хаг откажет мюнхенцам, то сильнейший клуб Германии прибегнет к запасному варианту, а именно доверит тренировочный процесс Хаби Алонсо.

Бывший полузащитник сборной Испании выступал за "Баварию" с 2014 по 2017 годы. Баск трижды выигрывал чемпионат Германии. Два года назад чемпион мира 2010 года и двукратный чемпион Европы завершил карьеру и вернулся в Испанию, где получил работу в родном клубе "Реал Сосьедад".