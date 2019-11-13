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13 ноября 201909:19 Анастасия Ефимова

У хозяина толстого кота нет претензий к "Аэрофлоту"

У хозяина толстого кота нет претензий к "Аэрофлоту"

Продолжение получила история с располневшим котом Виктором. Свои услуги пушистому пассажиру предложила известная служба такси бесплатно. Из-за махинации с перевозкой кота, который не прошел контроль по весу, его хозяина исключили из бонусной программы "Аэрофлота".

Пока его внезапно проснувшийся знаменитым хозяин пытается настроить камеру, чтобы поместиться в кадр вместе с упитанным питомцем, обуреваемый жаждой кот Виктор на заднем плане меланхолично исследует водопроводный кран, демонстрируя полное равнодушие к страстям вокруг собственной непростой судьбы.

"Виктор отлично себя чувствует, — рассказывает владелец кота Михаил Галин. — Сразу после приземления он пришел в себя. И вообще перелет в бизнес-классе ему понравился, судя по всему гораздо больше, чем в экономе. Чувствовал себя лучше явно. Немножко было плоховато на посадке, но он уже бодр и весел".


Бодр, весел и, конечно, упитан. В меру, с точки зрения хозяина. Чересчур, согласно правил авиакомпании, по которым 10-килограммовый вес кота Виктора не позволяет ему лететь в салоне самолета. Только в багаже.

"Авиакомпания рассчитывает свои места, я так понимаю, исходя из количества места в ногах. И заботится не только о человеке, который везет кота, но и о соседях этого человека. Если там в ногах узко, то этот большой кот будет сидеть на коленях у соседа. Исходя из этого, я считаю, что при перевозке любых грузов мы всегда должны смотреть правила. Я вожу животных более десяти лет. Я убеждена, что это проблема хозяина", — подчеркивает заводчица кошек шотландской породы Галина Монахова.

Кот особой страстью к перемене мест не отличается – путешествует только при крайней необходимости. Так было и в этот раз: возвращались в родной Владивосток из Риги, где Михаил Галин некоторое время работал. Правила перевозки животных он, конечно, знал. Но говорит, что никогда прежде проблем не было: видимо, сраженные обаянием Виктора сотрудники авиакомпании просто не ставили его на весы. Но в этот раз габариты показались уж очень выдающимися. Кота взвесили и пускать на борт отказались.

"Согласно правилам перевозки "Аэрофлота", если вес животного вместе с переноской превышает 8 килограммов, то перевозка животного осуществляется в багажном отделении. Тем не менее, пассажир во время оформления перевозки животного в салоне самолета умышленно нарушил это правило. Также во время выполнения полета он доставал из переноски животное, что также строго запрещают правила авиакомпании", — говорит заместитель начальника пресс-службы ПАО "Аэрофлот" Вера Обанина.

Проникнуть в самолет Виктор смог благодаря хозяйской хитрости: Михаил Галин кинул клич в социальных сетях, мол, ищу кота такого же, но худого. Дальше дело техники: чужое миниатюрное животное прошло регистрацию на рейс и процедуру взвешивания, а на борт в нарушение всех правил взошел солидных размеров Виктор.

"Все-таки надо понимать, что правила есть правила, закон есть закон, — подчеркивает эксперт Комитета по транспорту ГД РФ Роман Гусаров. — Сегодня один человек перехитрил авиакомпанию, перевез котика. Другой нарушил правила, пустил подружку полетать, поуправлять самолетом во время полета. А потом мы возмущаемся, почему где-то на Западе везде законность и порядок, а у нас в стране – разброд и шатание. Так, ребят, вы же сами возводите таких людей в ранг героев! Если мы говорим о законности, давайте начнем с себя!"

Кстати, Виктору повезло – обман легко мог раскрыться, если бы кота взвесили перед самой посадкой. Но для пассажира бизнес-класса делать этого не стали: дорогой билет хозяин купил за мили авиакомпании, которые он, как часто летающий клиент, копил, но теперь потерял за грубое нарушение правил перевозчика.

"Знаете, закон есть закон. Я нарушил правила и понес наказание. Наказание выбирает та компания, которая их устанавливает. В данном случае "Аэрофлот". Поэтому здесь с моей стороны никаких претензий и обид не может быть", — говорит Михаил Галин.

Теперь, если надумают лететь вдвоем, покупать билет себе и своему коту Михаилу Галину придется уже за полную стоимость на собственные деньги. А Виктору, возможно, накануне полета предстоит провести пару разгрузочных дней. Он, кстати, адепт здорового образа жизни. Питается умеренно, только диетическим кормом. И на журналистов, которые пеняют ему на лишний вес, обижается. Как говорит хозяин, кот Виктор – не толстый, просто у него кость широкая.

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