Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко получил статус склонного к побегу и нападению на представителей властей заключенного. Об этом "Коммерсанту" сообщил его адвокат Валерия Тунникова. На тюремной одежде Захарченко теперь появится красная метка, свидетельствующая о его опасности для окружающих.

Полковника задержали 9 сентября 2016 года, напоминает РИА Новости. В квартире его сестры на Мичуринском проспекте было обнаружено наличных на 9 миллиардов рублей. Чтобы их вывести, понадобилась грузовая "ГАЗель". Происхождение денег полковник объяснить не смог. Его осудили за взяточничество.

Контроль за Дмитрием Захарченко ужесточили перед предстоящим переводом его из СИЗО "Лефортово" в колонию строгого режима. Здесь он должен отбывать свой срок, который снизили с 13 лет до 12 лет и 6 месяцев.

Адвокат Захарченко подчеркивает, что к поведению Захарченко в СИЗО не было никаких замечаний, он не пытался скрыться или оказывать сопротивление представителям власти.

Возможно, статус склонного к побегу к Захарченко ввели на основе оперативной информации от ФСБ. Это усложнит жизнь бывшего полицейского полковника: на его камере появится отметка об опасности, даже в душ его будут конвоировать с закованными за спиной руками.

Экс-полковнику придется едва ли не каждый час отмечаться у надзирателя. Кроме того, мельчайшее нарушение может отразиться в его личном деле, что помешает его выходу по УДО.

Сам Захарченко считает, что на изменение его статуса повлияло то, что он "разложил свое дело по полочкам" во время 11-часового выступления в Мосгорсуде при обжаловании приговора. В апелляции он подробно рассказал о нарушениях уголовно-процессуального законодательства сотрудниками следствия.

Пресненский райсуд оправдал Дмитрия Захарченко по обвинению в получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса. При этом суд счел, что благодаря скидочным картам от Дусса Захарченко незаконно получил в ресторанах "Ла Маре" скидок на общую сумму 2 миллиона 949 тысяч 754 рублей.