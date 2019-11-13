Спектакль без актеров хабаровского ТЮЗа номинирован на "Золотую маску"

Хабаровский ТЮЗ представит в конкурсной программе "Золотой маски" спектакль без актеров. Постановка по графическому роману испанского художника Мигеля ГаЯрдо "Мария и я" посвящена людям с аутизмом. Сам автор являющийся отцом такого ребенка, описывает все аспекты взаимодействия дочери с окружающим миром.

Как передает ГТРК "Дальневосточная", вместо сцены просто замкнутые пространства. Актеры почти не появляются. Одновременно посмотреть спектакль смогут всего 10 зрителей: по числу специальных комнат. Каждый зритель должен пройти все помещения. и остаться там наедине с чужой реальностью. Такое решение режиссера из Петербурга Ивана Куркина должно дать возможность зрителю почувствовать себя в положении человека с диагнозом аутизм.

Постановку, где главным действующим лицом оказывается зритель, уже оценил и автор автобиографического романа "Мария и я", Мигель Гаярдо. "Я думаю, что это единственный способ работать с темой аутизма. Нужно находить перекрестки между воображением и различными материалами", — отметил Мигель Гаярдо.



В Хабаровске такой театральный жанр представлен впервые, поэтому и номинация на "Золотую маску" выбрана особая — эксперимент. Как подчеркнул художественный руководитель ТЮЗа Константин Кучикин, в эту номинацию попасть не так просто, так как эксперимент по стране развивается довольно бурно. "Мы счастливы, что попали именно с этим спектаклем на эту тему в Эксперимент".



Стоит отметить, что одна "Золотая маска" в творческом багаже коллектива уже есть. Театр получил специальный приз за "тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого "Детство".