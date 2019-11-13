Полмира не в том направлении: Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране

На климатический форум из США в Мадрид намерена прибыть шведская эко-активистка Грета Тунберг. Она пересечет Атлантику под парусом на 14-метровом комфортабельном катамаране La Vagabonde ("Странник"). У катамарана 23-метровая матча и два двигателя по 75 лошадиных сил. Лодка практически не оставляет углеродного следа, имея солнечные батареи и гидрогенераторы для питания. На катамаране есть даже роскошный туалет.

Климатический форум был перенесен из Чили в Мадрид. Конференция по климату пройдет в Испании со 2 по 13 декабря. 16-летняя активистка после этого заявила, что проехала полмира не в том направлении. Она попросила помощи, чтобы пересечь океан и оказаться на мадридском климатическом форуме. Помочь девушке вызвалась австралийская пара блогеров, путешествующая по миру на судне, сообщает РИА Новости. Австралийцы Райли Уитлум и Элайна Караусу почти пять лет провели в морях и океанах. Они ведут свой канал Sailing La Vagabonde на YouTube, который просматривают до 3,8 миллионов раз в месяц. Роскошный 48-футовый катамаран был подарен им в 2018 году французской верфью Outremer. Сопровождать Грету Тунберг в путешествии будет профессиональная 26-летняя яхтсменка Никки Хендерсон.

На фоне массовых протестов президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре. Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь Тунберг, которая не летает на самолетах из-за того, что они сильно загрязняют атмосферу, пересечь Атлантику. Грета Тунберг намеренно выбрала морской путь, чтобы избежать полета на самолете и свести выбросы углекислого газа в атмосферу к нулю. Из Европы в Америку Тунберг добиралась на яхте, оборудованной солнечными батареями и подводными электротурбинами. Тунберг на ней путешествовать не понравилось: нужду при перемещении из Великобритании в Нью-Йорк приходилось справлять в ведро.

Вместо учебы в школе Грета Тунберг с 2018 года начала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. К ее протесту присоединились и другие школьники со всего мира. Начинание Греты вылилось в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Тунберг обвинила политиков в краже ее детства. Ее кампания едва не привела к присуждению ей Нобелевской премии мира.

Чтобы предотвратить глобальное потепление более чем на 1,5 градуса, человечеству, по расчетам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), необходимо снизить выбросы парниковых газов, а в частности, углекислого газа. Пока лишь 12 стран мира подтвердили свои обязательства по снижению выбросов. А Соединенные Штаты вообще заявили о выходе из Киотского протокола.