В Твери пострадавших от пожара в Морозовских казармах разместили в гостиницах

Жители пострадавших от пожара Морозовских казарм временно размещены в гостиницах Твери, передает ГТРК "Тверь" со ссылкой на городскую администрацию. Глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь проживающих в поврежденных квартирах людям. В частности, погорельцам предоставили места во временных пунктах размещения.

На место ЧП выехал мэр Твери. Алексей Огоньков провел оперативное совещание с участием руководителей структурных подразделений администрации Пролетарского района и города. По итогам принято решение о предоставлении пострадавшим номеров в городских гостиницах. Также идет проработка вопроса по обеспечению нуждающихся жильцов предметами личной гигиены и необходимыми продуктами.

Также на объекте начали дежурство представители Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. В ближайшие дни специалисты обследуют помещения и выявят точные объемы предстоящих ремонтных работ.

Напомним, крупное возгорание в жилом доме №122 во Дворе Пролетарки произошло накануне. На место в оперативном порядке были направлены сотрудники МЧС по Тверской области. Все жильцы были эвакуированы. Открытое пламя было ликвидировано около шести часов вечера.