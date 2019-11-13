Роскомнадзор рекомендует не покупать левые симки

За 10 месяцев 2019 года в России было изъято около 52 тысяч незаконно реализуемых сим-карт. В 2017 году таких симок было – свыше 106,5 тысячи, в 2018 году — более 83,7 тысячи.

Как рассказали News.ru в Роскомнадзоре, с каждым годом растет число мероприятий по борьбе с левыми сим-картами: в 2017 году их было 1,5 тысячи, в 2018 году — более 2 тысяч, за 10 месяцев 2019 года — более 1,8 тысячи. Проверки проводятся совместно с МВД. Кроме того, операторы связи постоянно проверяют базы данных на предмет идентификации пользователей.

Роскомнадзор рекомендует не покупать симки в сомнительных местах, а также обязательно заключать договор. Если человеку становится известно о том, что без его согласия на его имя оформлен договор об услугах связи, нужно обратиться в офис сотового оператора, предъявить паспорт и подать заявление о расторжении договора. Тем самым оказание услуг по левым сим-картам будет прекращено.