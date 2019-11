В Индии лоб в лоб столкнулись два поезда. Видео

В Хайдарабаде столкнулись два поезда — пригородная электричка и междугородний экспресс из Карнула. В аварии, по информации Oneindia Malayalam, погибли два человека, еще 12 получили ранения.

CCTV footage of the Mmts train collision in Kachiguda. pic.twitter.com/IMLO9Di53U