Александр Головин тренируется в основной группе

Сборная России по футболу продолжает подготовку к отборочному матчу чемпионата Европы с командой Бельгии. Вернулся в общую группу полузащитник Александр Головин.

В понедельник и вторник Александр занимался по индивидуальной программе. Головин испытывал неприятные ощущения в паховой области. Но в среду Александр вернулся в общую группу и тренировался вместе со всеми. Отдельно занимался защитник Федор Кудряшов.

15 ноября сборная отправится в Санкт-Петербург, где на следующий день сыграет с командой Бельгии. 19 ноября российская сборная завершит отборочный турнир гостевым матчем со сборной Сан-Марино.