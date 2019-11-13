Новый тяжелый огнемет могут показать уже в 2020 году

Премьера новейшей огнеметной системы ТОС-2 может состояться на Параде Победы 2020 года. Разработка боевой машины должна завершиться примерно в это время, и к 9 мая ее собираются поставить в войска, рассказал газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Ранее СМИ сообщали о разработке новой огнеметной системы "Тосочка". Известно о ней очень мало. Создатели из НПО "Сплав" уверены: боевая машина превзойдет своих предшественников по ряду параметров, а также получить новое шасси. Если сейчас ТОС-1А ставят на гусеницы танка Т-72, то новый огнемет могут разместить уже на колесной базе.