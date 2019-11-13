Деньги не пахнут: начальник колонии наживался на фекалиях заключенных

Следователи опубликовали видео обысков в кемеровской колонии, где, по их данным, руководство пенитенциарного заведения присвоило значительные средства, выделяемые на откачку жидких бытовых отходов.

В колонии отсутствует централизованная система канализации, и для утилизации фекалий и других продуктов жизнедеятельности заключенных были заключены государственные контракты на их откачку.

Фактически работы не проводились, хотя исправно оплачивались по фиктивным актам и счетам. В общей сложности, по информации следователей, на эти работы с января 2017 по март 2019 года было перечислено около четырех с половиной миллионов рублей.

В настоящее время 45-летний руководитель исправительного учреждения задержан, были произведены обыски в его кабинете и квартире, изъяты компьютерная техника, документация и коллекция оружия, предположительно, сувенирного.