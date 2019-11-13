Историк Соколов требует для себя самой жесткой меры

Убивший и распиливший свою сожительницу 63-летний историк Соколов признал вину. Он хочет понести самую жесткую меру наказания, заявил его адвокат Александр Почуев. Поэтому защита пока не подала апелляцию на его двухмесячный арест. Решение об аресте принял Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга.

До 8 января 2020 года застреливший Анастасию Ещенко историк будет находиться в СИЗО "Кресты-1" в Колпине, сообщает РИА Новости. В изоляторе временного содержания на улице Захарьевская Олега Соколова посетил председатель Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов. Историк попросил принести ему очки и книги, а также поинтересовался возможностью смотреть телевизор в СИЗО "Кресты-2".

7 ноября доцент Санкт-Петербургского государственного университета после ссоры застрелил из мелкокалиберного обреза аспирантку Анастасию Ещенко. На следующий день Соколов пировал с друзьями в квартире, в которой лежал труп его сожительницы. Утром 9 ноября пьяный Соколов решил избавиться от вещественных доказательств своего преступления. Он распилил тело своей жертвы. Задержали преподавателя, когда он пытался утопить травматический пистолет и кисти рук Ещенко, упакованные в сумке, в Мойке.

В полиции доцент истфака заявил, что его возлюбленная во время ссоры превратилась в "чудовище из сказки". Он также утверждал, что сделал четыре выстрела в молодую женщину, защищаясь от ножа в ее руках. Теперь Олега Соколова отправят на психиатрическую экспертизу.