При строительстве трассы А-290 нашли остатки шести древнегреческих усадеб

На месте строительства автотрассы из Новороссийска в Керчь археологи обнаружили не менее шести древнегреческих усадеб. Также на территория было найдено несколько тысяч артефактов, в том числе около шестисот монет. Как выяснилось, около 2,5 тысяч лет назад здесь уже проходила дорога, связывающая сельскохозяйственные поселения с морским портом Горгиппии. Следы одного из таких селений как раз и обнаружили ученые, сообщает ГТРК "Кубань".

Находки датированы IV - II веками до н. э. По всем признаком, поселение было достаточно зажиточным. Об этом свидетельствуют найденные женские украшения, различные амфоры, а также фрагменты посуды.

Следует отметить, что раскопки в районе трассы А-290 проводятся с целью сохранения исторических артефактов до того, как начнется строительство объекта. После окончания работ все культурные ценности передадут в музеи.