"Здоровая Москва" получила международное признание

Гран-при премии Eventiada IPRA Golden World Awards получил проект "Здоровая Москва", сообщила в среду пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

IPRA Golden World Awards — глобальный конкурс, проводимый с 1990 года Международной ассоциацией по связям с общественностью.

Eventiada IPRA Golden World Awards 2019 — крупнейшая в Восточной Европе и Средней Азии премия в сфере коммуникаций, с 2011 года она отмечает лучшие проекты, соответствующие высочайшим стандартам, инновационному подходу и качеству планирования.

"Проект правительства Москвы "Здоровая Москва", реализуемый столичным департаментом здравоохранения, стал лучшим в номинации "Лучшая кампания по здоровому образу жизни в цифровых/социальных сетях" и завоевал самую главную награду — Гран-при премии", — сказали в пресс-службе.

В 2019 году заявки на участие в премии поступили из 13 стран. Международное жюри Eventiada IPRA GWA рассмотрело более 140 проектов.

"Члены жюри по достоинству оценили социальную направленность проекта, четкую и продуманную организацию, беспрецедентный масштаб и вклад в повышение качества жизни москвичей. Еще одно первое место получил проект департамента здравоохранения Москвы "ЗОЖ — через молодежь" в номинации "Лучший проект о здоровом образе жизни", — добавили в пресс-службе.

Программа "Здоровая Москва" создана с целью формирования у горожан привычки к здоровому образу жизни. Летом, во время работы специальных павильонов, тысячи москвичей смогли бесплатно проверить свое здоровье или заняться спортом в компании единомышленников. Всего около 430 тысяч столичных жителей смогли пройти профосмотр либо диспансеризацию за 124 дня работы павильонов.