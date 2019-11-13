Матч сборных России и Бельгии рассудит португальская бригада арбитров

В субботу сборная России проведет отборочный матч чемпионата Европы 2020 года со сборной Бельгии. Стало известно имя главного арбитра матча.

УЕФА доверил обслуживать встречу португальской бригаде судей. Главный судья – Артур Диаш. Помогать ему будут Руй Тавареш и Паулу Соареш, резервным судьей назначен Угу Мигел.

Сорокалетний Артур Диаш судит международные матчи с 2013 года. Однако встречи с участием сборной России ему обслуживать не доводилось.