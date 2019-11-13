Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз шестилетнему сыну

Александру Плющенко — сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской – угрожают.

Неизвестная женщина писала мальчику через соцсети проклятья и даже угрожала убить. Родители мальчика были вынуждены обратиться с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка, сообщает телеканал сообщает "360".

"Да, это правда. Мы подали заявление в правоохранительные органы. Есть службы, которые этим занимаются, поэтому мы доверились профессионалам", — подтвердил Плющенко.

Александру шесть лет. На его страницу в Instagram, которую он ведет под ником Гном Гномыч, подписаны более 300 тысяч человек. Саша пошел по папиным стопам — он занимается фигурным катанием.