Аньес признали армия и Конституционный суд. В мире пока не все гладко

Россия приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Москва призывает внешних игроков не пытаться извлечь выгоду из внутриполитической ситуации в этой южноамериканской стране. Ранее временным президентом Боливии стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес.

Полномочия Жанин Аньес в качестве временного президента Боливии вслед за Конституционным судом признали и вооруженные силы. Оппозиция празднует победу.

"Мы довольны результатом. Демократия в нашей стране была уничтожена. Теперь мы сможем вылечить нашу демократию", — заявил сторонник оппозиции Даниэль Мехиа.

"Теперь мы все можем сказать, что это того стоило, вот почему мы так счастливы", — сказал Сергион Малдонадо.

А вот с международным признанием дело идет не настолько гладко. Пока о готовности поддержать Аньес заявили только власти США и Бразилии. Дипломаты обеих стран в очень обтекаемых формулировках сообщили, что готовы работать с Аньес. Но и только. Госдеп одновременно начал эвакуировать из Боливии семьи своих дипломатов — получается, не верят, что со сменой лидера кризис в этой стране разрешится.

Жанин Аньес Чавес родилась в городе Тринидад, сначала получила юридическое образование, затем долго работала в местной телекомпании Total Vision, сначала режиссером, а потом ведущей. Политическую карьеру начала в 2006 году, вступив в партию социал-демократов. Работала в комиссии по разработке новой конституции, затем была избрана в Сенат от крупнейшей оппозиционной партии "Национальный план прогресса", стала вторым вице-председателем Сената. После того, как Эво Моралес сложил с себя полномочия, в отставку подали и те люди, к которым по конституции должно было перейти право возглавить страну — а именно, вице-президент и председатели двух палат парламента. 12 ноября Жанин Аньес провозгласила себя временным президентом: Конституционный суд Боливии поддержал ее притязания.

Проблема, однако, в том, что в основном законе страны не было предусмотрено подобной ситуации, нигде не написано, что второй заместитель главы Сената может получить в свои руки власть над всем государством, то есть права Аньес возглавлять страну — остаются под вопросом. Не говоря уже о том, что присягу она приносила в полупустом зале. Отсутствовали, примерно, две трети законодателей — сторонников Моралеса, их попросту не пригласили.

В итоге, те, кто верен бывшему президенту, массово выходят на улицы. Несмотря на агрессивный лозунг — "Гражданская война и немедленно!". Акции пока проходят мирно. Впрочем, участники демонстраций заявляют, что могут перейти и к более активным действиям, если к их голосу не прислушаются. А требуют они — чтобы на пост президента вернулся Эво Моралес.