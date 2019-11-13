Вести.Ru подвели итоги нового голосования в соцсетях

В продолжении информационно-развлекательного спецпроекта мы провели новый опрос в нашей группе ВКонтакте. По его итогам была подготовлена инфографика.

Ранее подписчики ВестейRu при помощи ответов в опросах рассказали, как они получают информацию и какой подарок считают худшим, описали вкус детства, а еще назвали любимый вид хлеба и горячий напиток.

Из-за близости зимы и наступления холодов последний опрос вызвал оживленную реакцию: в нем приняли участие 3 тысячи человек. Бесспорным лидером стал чай, а на втором месте с небольшим отрывом – кофе.

Поучаствовать в следующих опросах вы можете в нашей группе ВКонтакте.