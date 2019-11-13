Аграрии Украины подложили к Раде свинью в гробу

Украинские аграрии устроили у стен Верховной рады "перфоманс". Они принесли к ней тушу свиньи в гробу. Так митингующие выразили протест по поводу снятия моратория на продажу земли. По их словам, в случае снятия запрета фермеры и мелкие сельские хозяйства не смогут конкурировать с крупными агрохолдингами. Холдинги не интересует жизнь селян, им важен только заработок, констатировал замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Пикет проходит спокойно. Однако, сообщается, что в центре Киеве усилены меры безопасности.

Позже захоронить животное участники митинга планируют на площади Конституции в центре Киева, сообщает телеканал "Россия 24". Мораторий на продажу земли действует на Украине с 2001 года. Международный валютный фонд ждет от Киева принятия земельной реформы. 13 ноября Рада приступает к рассмотрению о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Если мораторий будет снят, что министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины рассчитывает открыть рынок земли с октября 2020 года. Несмотря на заверения шестого украинского президента Владимира Зеленского, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании, а вопрос о продаже земель иностранцам вынесут на референдум, на Украине начались акции протеста.

При снятии моратория аграриям придется пустить под нож скот, чтобы собрать деньги для конкуренции с крупными агрохолдингами, предупреждает Денис Марчук.