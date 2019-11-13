Полузащитник Монтоливо завершил карьеру и обвинил в этом "Милан"

Бывший полузащитник сборной Италии Рикардо Монтоливо объявил о завершении карьеры. При этом 34-летний футболист считает, что сделал это по вине своего клуба – "Милана".

Рикардо Монтоливо пришел в "Милан" из "Фиорентины" в 2012 году. Несколько сезонов он был основным игроком, но затем потерял место в составе. С 2018 года футболист, отыгравший 66 матчей в составе сборной Италии, не выходил на поле.

"Я заканчиваю играть. "Милан" заставил меня завершить карьеру раньше. Мне отыгравшему в клубе 7 лет, не дали попрощаться с болельщиками", — приводит слова Монтоливо "Спорт-Экспресс".