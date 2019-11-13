КХЛ. СКА обыграл "Амур" в Хабаровске

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Хабаровске, где "Амур" принимал СКА из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу с результатом 3:1.

Хоккеисты "Амура" первыми добились успеха. Шайбу на 18 минуте забросил Андрей Горшков. Гости отыгрались в конце второго периода после броска Дмитрия Галенюка. В третьем периоде Артем Зуб и Кирилл Марченко по разу поразили ворота хозяев и установили окончательный счет 3:1 в пользу СКА. В последний раз "Амур" обыгрывал СКА на своем льду в 2007 году.

СКА набрал 34 очка и занимает второе место в Западной конференции. "Амур" с 22 очками идет последним, 13 на Востоке.