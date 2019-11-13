Процесс по делу об оскорблении судьи стал закрытым

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия закрыл для публики и журналистов заседание об аресте Алексея Вересова, обвиняемого в экстремизме по делу об угрозах судье.

Как передает ТАСС, судья Юлия Сафина приняла такое решение, чтобы обеспечить тайну следствия, а для участников процесса – личную безопасность.

Сам обвиняемый, доставленный в зал под конвоем, не делал никаких заявлений, закрывая лицо капюшоном и внешне никак не реагировал на происходящее.

Ранее сообщалось, что 46-летний Вересов, доставленный в Москву из Удмуртии, на допросах признал свою вину. Помимо него в уголовном деле фигурируют еще двое задержанных – Сергей Половец и Евгений Ерзунов.

Представители следствия попросили служителей Фемиды арестовать Вересова на два месяца, однако из оглашенных СКР материалов дела пока остается неизвестным, в чем именно состояли противоправные действия подсудимого.