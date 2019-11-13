Песков: 31 декабря надо работать и нечего дискутировать

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неуместности ведения дискуссий о признании 31 декабря выходным днем, передает "Интерфакс".

"Вы знаете, здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение — этот день рабочий. Надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно", — сказал Песков.

На вопрос о том, что он думает о возможности перенести один из выходных с январских праздников на 31 декабря, Песков сказал: "Здесь нет предмета дискуссии".