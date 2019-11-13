Новости Экономика

Все видео этой рубрики
13 ноября 201917:36

Российский экологический оператор не обеспечен финансированием

Global Look Press

Деятельность Российского экологического оператора (РЭО) на сегодня не обеспечена необходимым финансированием.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Парламентарий задался вопросом: на что существовать РЭО, если министерство финансов РФ до сих пор не перечислило средства, которые по словам Бурматова, могли бы быть направлены в регионы, в том числе на создание тех же мощностей по мусоропереработке.

Депутат подчеркнул, что ситуация с финансированием Российского экологического оператора непростая и отметил, что необходимо исполнить достигнутые ранее договоренности в этой части.

14 января 2019 года — в рамках стартовавшей в РФ мусорной реформы - президент России Владимир Путин подписал указ о создании РЭО, в чьи функции входит участие в разработке госпрограмм, проектов и нормативов, заключение соглашений с региональными властями, а также экспертиза территориальных схем обращения с отходами. Российский экологический оператор также наделен правом организации финансирования проектов по переработке мусора и предоставления экономических гарантий инвестиционных экологических программ.

Сейчас

17:37

Олег Соколов уволен из Санкт-Петербургского университета

16:58

Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье

16:34

Дом Арашуковых отрубили от электричества из-за долгов

15:45

Процесс по делу об оскорблении судьи стал закрытым

15:31

СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

15:05

Смертью в "Артеке" займется центральный аппарат СК

14:30

Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Апокалиптическое разорение: наводнение в Венеции уносит человеческие жизни

Апокалиптическое разорение: наводнение в Венеции уносит человеческие жизни

1 час назад
Утопил фрегат, погиб человек: новые факты из биографии доцента-расчленителя

Утопил фрегат, погиб человек: новые факты из биографии доцента-расчленителя

1 час назад
Песков: 31 декабря надо работать и нечего дискутировать

Песков: 31 декабря надо работать и нечего дискутировать

1 час назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
23:25

Деловой форум БРИКС
Все трансляции
Делали подставы и запаривали дезу. Генерал рассказал, как ФСБ боролась с иностранными шпионами

Делали подставы и запаривали дезу. Генерал рассказал, как ФСБ боролась с иностранными шпионами

57 минут назад
Замглавы ФСИН: жаждущим обогащения надо снимать погоны и идти в коммерцию

Замглавы ФСИН: жаждущим обогащения надо снимать погоны и идти в коммерцию

1 час назад
Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

1 час назад
Маргарита Симоньян: я не позавидовала бы своему мужу, если бы он меня ударил

Маргарита Симоньян: я не позавидовала бы своему мужу, если бы он меня ударил

45 минут назад
Иконы, черепа и собачий лай: в Нижнем Новгороде очистили "дом ужасов"

Иконы, черепа и собачий лай: в Нижнем Новгороде очистили "дом ужасов"

2 часа назад
Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни

Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни

3 часа назад
Есть ли перспективы у Европы? 10 стран с самой слабой экономикой

Есть ли перспективы у Европы? 10 стран с самой слабой экономикой

11 часов назад
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз шестилетнему сыну

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз шестилетнему сыну

3 часа назад
Основатель Cirque du Soleil попался на торговле наркотиками

Основатель Cirque du Soleil попался на торговле наркотиками

3 часа назад
Деньги не пахнут: начальник колонии наживался на фекалиях заключенных

Деньги не пахнут: начальник колонии наживался на фекалиях заключенных

5 часов назад
Стала известна дата премьеры первого кроссовера Maybach

Стала известна дата премьеры первого кроссовера Maybach

3 часа назад
Россиянка превратила однушку в пентхаус. Незаконно

Россиянка превратила однушку в пентхаус. Незаконно

4 часа назад
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

6 часов назад
Ford научит автомобильные кресла заряжать гаджеты

Ford научит автомобильные кресла заряжать гаджеты

7 часов назад
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье

Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье

33 минуты назад
Дом Арашуковых отрубили от электричества из-за долгов

Дом Арашуковых отрубили от электричества из-за долгов

48 минут назад
Найден актер на роль принца Эрика для фильма "Русалочка"

Найден актер на роль принца Эрика для фильма "Русалочка"

1 час назад
"Человек-паук" потерпел фиаско в Париже

"Человек-паук" потерпел фиаско в Париже

1 час назад
Toyota сделала полноприводную Camry - впервые с 90-х годов

Toyota сделала полноприводную Camry - впервые с 90-х годов

1 час назад
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

1 час назад
И автобус не пройдет: "Мост глупости" в Петербурге поймал сразу две жертвы

И автобус не пройдет: "Мост глупости" в Петербурге поймал сразу две жертвы

2 часа назад
Сын вокалиста The Rolling Stones на русском спел песню Feduk и Элджея

Сын вокалиста The Rolling Stones на русском спел песню Feduk и Элджея

2 часа назад
Смертью в "Артеке" займется центральный аппарат СКР

Смертью в "Артеке" займется центральный аппарат СКР

2 часа назад
Появилось видео с места гибели замдиректора ракетно-космического центра "Прогресс"

Появилось видео с места гибели замдиректора ракетно-космического центра "Прогресс"

2 часа назад
Эксперты рассказали, на что обратить внимание, когда берешь ипотеку

Эксперты рассказали, на что обратить внимание, когда берешь ипотеку

2 часа назад
Аграрии Украины подложили к Раде свинью в гробу

Аграрии Украины подложили к Раде свинью в гробу

3 часа назад
Аньес признали армия и Конституционный суд. В мире пока не все гладко

Аньес признали армия и Конституционный суд. В мире пока не все гладко

3 часа назад
Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

3 часа назад
Во Владимире девушка поссорилась с кавалером и вышла из машины на ходу. Видео

Во Владимире девушка поссорилась с кавалером и вышла из машины на ходу. Видео

3 часа назад
Экспортный Су-57 покажут на авиасалоне в Дубае

Экспортный Су-57 покажут на авиасалоне в Дубае

3 часа назад
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

3 часа назад
Не контролировала свои действия: Максакова отсудила "подаренную" квартиру

Не контролировала свои действия: Максакова отсудила "подаренную" квартиру

3 часа назад
Геологи значительно "состарили" Нил

Геологи значительно "состарили" Нил

4 часа назад
Станции благоустроены, пересадки построены: МЦД-1 и МЦД-2 готовятся к запуску

Станции благоустроены, пересадки построены: МЦД-1 и МЦД-2 готовятся к запуску

4 часа назад
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

4 часа назад
Братьев и сестер наделили правом ходить в один детсад и школу

Братьев и сестер наделили правом ходить в один детсад и школу

4 часа назад
В Омской области соорудили детскую горку из кладбищенского песка

В Омской области соорудили детскую горку из кладбищенского песка

5 часов назад
Плата за "джинсу" в Instagram выросла за пять лет в 12 раз

Плата за "джинсу" в Instagram выросла за пять лет в 12 раз

5 часов назад
Главный терапевт России назвала пять показателей ЗОЖ

Главный терапевт России назвала пять показателей ЗОЖ

5 часов назад
Пособия по беременности и родам вырастут на 21 тысячу

Пособия по беременности и родам вырастут на 21 тысячу

6 часов назад
Собирателя "ценностей" с помойки выселили из квартиры

Собирателя "ценностей" с помойки выселили из квартиры

6 часов назад
Силы иссякли: рубль обвалился на фоне бегства инвесторов из ОФЗ

Силы иссякли: рубль обвалился на фоне бегства инвесторов из ОФЗ

6 часов назад
Полмира не в том направлении: Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране

Полмира не в том направлении: Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране

7 часов назад
Трудности перепланировки: как присоединить балкон к комнате, не нарушая закон

Трудности перепланировки: как присоединить балкон к комнате, не нарушая закон

7 часов назад
Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

12.11.2019 12:39
"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

12.11.2019 12:29
Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

12.11.2019 10:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку