Российский экологический оператор не обеспечен финансированием

Деятельность Российского экологического оператора (РЭО) на сегодня не обеспечена необходимым финансированием.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Парламентарий задался вопросом: на что существовать РЭО, если министерство финансов РФ до сих пор не перечислило средства, которые по словам Бурматова, могли бы быть направлены в регионы, в том числе на создание тех же мощностей по мусоропереработке.

Депутат подчеркнул, что ситуация с финансированием Российского экологического оператора непростая и отметил, что необходимо исполнить достигнутые ранее договоренности в этой части.

14 января 2019 года — в рамках стартовавшей в РФ мусорной реформы - президент России Владимир Путин подписал указ о создании РЭО, в чьи функции входит участие в разработке госпрограмм, проектов и нормативов, заключение соглашений с региональными властями, а также экспертиза территориальных схем обращения с отходами. Российский экологический оператор также наделен правом организации финансирования проектов по переработке мусора и предоставления экономических гарантий инвестиционных экологических программ.