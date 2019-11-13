Россия взяла 13 медалей самого престижного конкурса вин Азии. Шесть из них у "Массандры"

Одно из старейших винодельческих предприятий России "Массандра" завоевало шесть медалей самого престижного конкурса вин в Азии — Cathay Pacific Hong Kong International Wine and Spirit Competition (HKIWSC), который состоялся в Гонконге.

В числе призеров и новые марки, производство которых предприятием начато с 2015 года, и классические, выпускаемые "Массандрой" с первой половины XIX века. Серебро, а это самая высокая награда, которую получили российские производители на конкурсе, взяли "Мускат позднего сбора" розовый, "Херес Ореанда", "Кокур десертный Сурож", бронза у "Муската позднего сбора" белого, "Муската белого Красного камня" и "Портвейна белого Южнобережного".

"Год еще не закончен, итоги подводить рано, мы продолжаем участвовать в различных дегустационных конкурсах, включая международные, но рекорд по числу наград побит. "Массандра" участвует в конкурсах с 1955 года, максимальное число наград ранее было завоевано в 1970 году – 26. В этом году мы уже взяли 33 награды. Это 3 "Звезды Продэкспо", кубок "Лучшее белое вино России", 16 золотых медалей, 10 серебряных, 3 бронзы, — рассказала генеральный директор "Массандры" Янина Павленко. – Это большая заслуга всего коллектива, а у нас трудятся более 2,5 тысяч человек, поэтому поздравляю каждого и благодарю за умение работать на результат".

Гендиректор "Массандры" также поздравила своих коллег, которые завоевали медали этого конкурса: 4 бронзы у "Кубань-вино", еще 3 бронзы у винодельни Имение "Сикоры".

Винный конкурс в Гонконге проводится уже одиннадцатый год при поддержке лондонского конкурса International Wine & Spirit Competition и является престижнейшим азиатским винным конкурсом. Проводится он в два этапа – "слепая" дегустация и технологический анализ, в результате которых судьи имеют возможность оценить как вкус, так и качество предлагаемых образцов. В состав судей входят ведущие эксперты отрасли.

"Массандра" участвует в нем пятый раз. В общей сложности у предприятия 27 медалей из Гонконга.